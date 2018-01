Juliana Oxenford: Periodista se queja porque la llaman señora y redes sociales la trolean así [VIDEO]

Tras las críticas que recibió la periodista Juliana Oxenford por sus dichos contra la actriz Milett Figueroa, la conductora de 90 Central vuelve a encender la polémica en Twitter ¿Qué paso? Oxenford hizo una precisión a sus críticos y les pidió que la llamen señorita y no señora.



Juliana Oxenford escribió en Twitter: "Solo para aclarar: No soy señora, señorita y a mucha honra". La publicación alcanzó los 1.500 me gusta y recibió muchos comentarios irónicos en redes sociales.



El profesor universitario Jesús Raymundo corrigió a Juliana Oxenford."Se escribe con minúscula después de los dos puntos. Lo correcto es “sino señorita”. El tratamiento de cortesía “señorita” es aplicado a la mujer soltera y se da también a maestras de escuela, profesoras y otras mujeres que desempeñan algún servicio", escribió el académico en Twitter.



Juliana Oxenford hizo estas precisiones y también informó que tenía 39 años recién cumplidos. De esta manera, la periodista le respondió a la actrices Milett Figueroa y Alessandra Denegri, quienes utilizaron sus redes sociales para referirse a ella como señora.



Juliana Oxenford ningunea a Milett Figueroa

La polémica entre Juliana Oxenford y Milett Figueroa empezó por una publicación del actor Lucho Cáceres en su muro de Facebook. La periodista criticó la contratación de Milett Figueroa en la producción "De vuelta al Barrio".



La conductora de 90 Central tuvo duros calificativos para la actriz. "¿No hay actrices increíblemente talentosas en Lima qué hay que llamar a Millet Figueroa? ¿Acaso una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla “actriz"....hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título", escribió Juliana Oxenford en el Facebook de Lucho Cáceres.



Al verse aludida en la discusión, Milett Figueroa le respondió a Juliana Oxenford. "Es un lástima cuanto odio y resentimiento hay su corazón, señora Juliana Oxenford. Es evidente la importancia que tengo en su vida que siente la necesidad de mencionarme en una discusión totalmente ajena a mi", comentó la actriz.



La actriz Alessandra Denegri también criticó la actitud de Juliana Oxenford. "Lo grave es que una periodista como la señora Juliana Oxenford no se ha dado cuenta que las mujeres estamos en una lucha", escribió la joven.

