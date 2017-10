Juliana Oxenford y su duro descargo tras broma de El Panfleto ¿manda indirecta a su hermana Lucía? [FOTOS]

La periodista Juliana Oxenford utilizó su Facebook para pronunciarse por las críticas que recibió tras amenazar con denunciar a los redactores del medio satírico El Panfleto.Si bien Juliana no menciona directamente a su hermana Lucía Oxenford en su publicación, los seguidores de la conductora de 90 Central creen que el mensaje es una indirecta para la actriz.



En el mensaje Juliana Oxenford señala que no va a pedir disculpas por su la amenaza que hizo contra El Panfleto y por lo sucedido con una trabajadora del estacionamiento de Wong. La periodista habla sobre su trayectoría y como ella no se ha visto envuelta en escándalos faranduleros.



"A mis 38 años me siento orgullosa de no haber tenido que recurrir a ningún "padrino" para construir mi carrera, que jamás he estado involucrada en escándalos faranduleros, que me mantengo sola desde que recibí mi primer sueldo, que del único nombre que vivo es del mío, que jamás me he metido en medio de una familia para destruirla, que tengo una madre y tres hermanos mayores que me enseñaron a ganarme la vida honestamente y con esfuerzo", este párrafo de la publicación de Juliana Oxenford es lo que habría provocado que muchos seguidores de la periodista consideran que es una indirecta para Luciana Oxenford. Recordemos que las hermanas están distanciadas tras la declaración de la conductora de 90 Central sobre su padre.



En su publicación, Juliana Oxenford insiste en que a ella no le interesan los escándalos baratos. "Lo último que debe interesarle a un periodista es conseguir el título de "Miss/Mister Simpatía". Lo que hago es trabajar y opinar con la misma libertad de cualquier otro ciudadano. Mis prioridades en la vida no pasan por la popularidad o el escándalo barato. Primero mi hija, mis afectos, mi vida y el periodismo directo. Tengan un lindo día", finaliza su publicación en Facebook la periodista.



Como se recuerda, Juliana Oxenford fue blanco de críticas tras afirmar que el diario satírico El Panfleto estaba ejerciendo violencia de género contra ella. El medio publicó un comunicado en tono humorístico tras el problema con la periodista.



A estas burlas se sumó, Lucía Oxenford, quien escribió en la publicación de El Panfleto que habían captado toda la escencia de su hermana Juliana. Los dimes y diretes entre ambas se reavivaron desde una entrevista que dio la periodista a este diario.

Lucía Oxenford celebra burlas contra su hermana Lucía Oxenford celebra burlas contra su hermana Lucía Oxenford celebra burlas contra su hermana