LE DA CON PALO. Juliana Oxenford habló sobre los contratos que tiene su padre, el actor Marcelo Oxenford, con la Municipalidad de La Molina. A diferencia de las declaraciones que hizo a favor de su esposo por el préstamo que recibió del Estado su empresa, la productora KUBRICK, la periodista fue más dura con su familiar directo.

La conductora llamó señor al actor Marcelo Oxenford y dijo que le parece un escándalo que la gestión de Álvaro Paz de la Barra le pagará tanto dinero. “Me parece un escándalo que estén gastando tanto dinero para contratar a un actor para leer cuentos, creo que hay otras necesidades, tanta plata en momentos de crisis me parece pésimo “, indicó.

“De eso que me metan en la jugada (...) al alcalde le he dado con palo, me parece que es un figuretti que quiere arreglarse el pelito con laca, yo no soy funcionaria del estado, me quieren agarrar de piñata y no lo voy a aceptar”, continúo.

De este modo, la periodista deslinda de las contrataciones que hizo su padre con la municipalidad de La Molina. En todo momento, Juliana dejó en claro que no tiene ninguna relación afectiva con su papá y por lo tanto, no se habría favorecido con el dinero que le pagó la institución del Estado.

Juliana Oxenford habló sobre su padre Marcelo Oxenford. (ATV-TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Juliana Oxenford habló sobre su esposo. (ATV-TROME)

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán (TROME)