CIERRAN FILAS. Diferentes líderes de opinión se han solidarizado con Juliana Oxenford después de que el candidato de Renovación Popular la insultará durante una mitin. Esta vez fueron trabajadores del canal, en el que labora la periodista, quienes alzaron su voz de protesta.

En un escueto comunicado que se emitió en medio de la publicidad del programa de Juliana Oxenford, se lee que representantes del canal rechaza la violencia física y verbal. “Las recientes declaraciones de un candidato presidencial contra nuestra periodista la vulneran, le brindamos todo nuestro apoyo”, se lee en el documento.

Juliana Oxenford volvió a referirse a este tema durante los últimos minutos de su programa. “Ha sido interesante porque hemos conocido las propuestas (...) Gracias por seguirnos, el domingo en una transmisión espectacular yo estaré por la noche. Mañana hacemos programa, estamos aquí informando. Quiero agradecer a abogados y colegas que se han solidarizado conmigo luego de haber sido atacada por Rafael López Aliaga”, menciona.

“Yo no voy a perder más tiempo, ya le dediqué suficiente espacio, lo otro lo veré en las instancias que se tenga que ver”, refiere Juliana sobe la demanda que entablaría contra el candidato.

ATV emite comunicado apoyando a Juliana Oxenford-TROME

En su programa del pasado miércoles, la periodista cuestionó la actitud del empresario y remarcó que la ha “violentado” con sus insultos, por lo que dejó en claro que López Aliaga tendrá que responder ante los tribunales.

“Yo no he insultado al señor López Aliaga ni tampoco miento, como lo ha hecho él no en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades. Hoy este señor en una visita a Jicamarca habló de mí (…) va a tener que responder y en tribunales por lo que ha dicho el día hoy de mí. Me ha llamado ‘ignorante de porquería’”, expresó.

“Me ha insultado, me ha violentado, como ya lo había hecho con colegas periodistas. Esto no es piconería, es simplemente ni siquiera mi verdad, sino defender la verdad”, añadió la conductora de TV.

RLA ARREMETE CONTRA JULIANA

Como se recuerda, Rafael López Aliaga lanzó insultos contra Juliana Oxenford, quien cuestionó su propuesta de viajar a Estados Unidos para traer las vacunas contra el COVID-19 “que sobran” en ese país.

Durante un evento en Jicamarca, tildó de “ignorante de porquería” a la conductora de ATV por criticar su planteamiento de viajar a Estados Unidos el mismo 28 de julio para traer 40 millones de vacunas.

“Traer vacunas que sí funcionan y están sobrando en Estados Unidos. Hace un mes lo dije, se rieron de mí. Los programas mermeleros, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte lo que pasa en el mundo”, aseveró.

Juliana Oxenford emite mensaje contra Rafael López Aliaga-TROME