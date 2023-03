Regresa con todo. Después de que Juliana Oxenford tuviera una accidentada entrevista con la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, se creía que iba a renunciar a la conducción de ‘ATV noticias, al estilo Juliana’.

Sin embargo, regresó este viernes 3 de marzo a conducir el programa de noticias. Esto habría ocurrido gracias a la reunión que tuvo la periodista con los directivos de ATV, que decidieron que seguirá a cargo del noticiero.

Juliana Oxenford empleó los primeros minutos de su programa para reafirmar su amor por el periodismo e indicó que no piensa dejar fácilmente la profesión que ejerce desde hace años.

¿Qué creen que no iba a aparecer? No sé de donde sacaron, que me habían botado o que había renunciado, el día que me vaya del canal o dejé el periodismo, cosa que lo segundo es más difícil, porque uno nace siendo periodista y muere siendo periodista”.

A través de sus redes sociales, Juliana Oxenford compartió una fotografía en la que celebra el rating que logró en la edición anterior de su espacio, donde tuvo el enfrentamiento verbal con la parlamentaria.