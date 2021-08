Juliana Oxenford reapareció en el noticiero ‘Al Estilo Juliana’, tras su comentada ausencia en las redes sociales, y explicó porque no apareció en el programa. “Me fui de vacaciones con mis hijos, porque estaba agotada”, manifestó la periodista.

En sus primeras palabras al público en este regreso, Oxenford se encargó de desmentir algunas leyendas urbanas que corrieron en ‘redes sociales’ por su notoria ausencia.

“Me fui de vacaciones. Salí de lima una semana, con mi esposo con mis hijos, estaba agotada. Había querido salir un poco antes; pero la segunda vuelta y el acontecer político no no permitió que eso se llevara a cabo”, manifestó la periodista.

La conductora de Al Estilo Juliana afirmó que también decidió alejarse de las redes sociales durante este descanso por ‘una cuestión de salud mental’.

“Es alucinante, estaba desconectada de las redes sociales, un poco para desintoxicarse y por una cuestión de salud mental”, afirmó la rubia.

Juliana Oxenford se refirió a todos las teorías y especulaciones que leyó en redes sociales sobre su ausencia: “Al entrar (a redes), me doy cuenta que habían no diez, sino treinta leyendas urbanas sobre mi ausencia: ‘La botaron del canal como ahora esta rajando de Castillo y del gabinete’, ‘Ya no la quieren porque seguramente el canal se acomodó', ‘Keiko Fujimori, que no sé que tiene que ver, pidió su cabeza’, ‘Se le venció el contrato’. Dios mío que manera de especular sobre unas simples vacaciones Tampoco iba decir ‘me voy a tal lugar’, ‘me voy a la playa por si acaso le doy la dirección’. No.”

Finalmente Juliana Oxenford explicó que se trató de un viaje con sus seres queridos: “La pasé muy bien.. Estuve en la playa. Con los niños es difícil tomar sol y dormir dos o tres horas disfrutando del sonido del mar. Estoy muy bien de reencontrarme con todos ustedes”, afirmó.

