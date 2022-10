Juliana Oxenford se presentó en el programa web ‘Preguntas que arden’, conducido por Christopher Gianotti. La periodista respondió distintas preguntas del actor, en donde aprovechó para contar sus pininos en el periodismo.

La comunicadora recordó los cuatro meses en los que desempeñó cómo conductora de espectáculos en Panamericana Televisión, Oxenford indicó que no le agradaba comentar noticias de farándula y buscaba el lado más humano de este tipo de noticias.

“Solo tres o cuatro meses . Fue más infeliz haciendo eso, que en mi época del deporte . A mí me gusta un poco de chongo, no voy a decir que no, además a mí me encanta bailar cumbia. Si llevaba un día a Tongo, me mataba de la risa”.

“Me ponía a bailar, y claro, hablábamos de Monique Pardo, pero a mí me gustaba más como que ‘Oye, y por qué no hacemos una nota de su nueva galería’, llevar el espectáculo a lo cultural” , expresó Juliana Oxenford.

