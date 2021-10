Juliana Oxenford ha sido uno de los primeros personajes que envió un emotivo mensaje por el Día del Periodista, que se celebra este viernes 01 de octubre. La conductora de ‘Al Estilo de Juliana’ recordó sus inicios en esta profesión junto a algunas fotografías.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista señaló que ya tiene 20 años de trayectoria en esta carrera, a la que consideró como un estilo de vida. En las postales que compartió demuestra que inició como reportera para convertirse en conductora de su propio programa.

“No es una profesión, es un estilo de vida. Veinte años después, aquí seguimos celebrando un año más. ¡Feliz día del periodista!”, escribió la conductora de televisión.

JULIANA OXENFORD VS. SIGRID BAZÁN

La conductora de ATV, Juliana Oxenford, con el transcurso del tiempo, ha demostrado ser la principal crítica de Sigrid Bazán, quien dejó de lado el periodismo para convertirse en congresista de la República.

En una reciente entrevista con el escritor Renato Cisneros, la periodista tuvo fuertes calificativos contra la parlamentaria, indicando que nunca quiso pisar la calle cuando estaba en Latina.

“La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean y desde que la conocí dije esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder”, sostuvo.

“Yo siempre decía ‘¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo?’ A ella le da asco salir a la calle, le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho ‘¿A la calle yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol’ Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín”, arremetió generando que Cisneros se riera.