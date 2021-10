La periodista Juliana Oxenford cuestionó que su vecino cante a viva voz las melodías de Ricardo Arjona y Romeo Santos, y que incluso también ponga a todo volumen sus canciones. Esto generó que sea ‘troleada’ por uno de sus usuarios.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora sostuvo que si su vecino pone canciones de Camilo, ella tomará la decisión de mudarse a otro departamento.

“Ayer Ricardo Arjona y hoy Romeo Santos. El vecino me odia, no hay duda. A todo volumen, repite las mismas canciones, canta, el ruido se filtra, me ensordece. Esto es contaminación sonora. Si mañana me sale con Camilo, me mudo”, escribió en la red social.

Sin embargo, no imaginó un usuario de Twitter le respondiera de manera pícara y arremetiera contra su programa.

“Ponle tu programa a todo volumen y vas a ver cómo se muda el primero...”, dijo. Esto generó las risas de la mayoría de los usuarios. La periodista no le ha respondido a su seguidor.

USUARIOS SE BURLAN DE JULIANA

La respuesta del usuario a Juliana Oxenford ha tenido la respuesta de otros seguidores, quienes no dudaron en responder y agradecerle por sacarles sonrisas.

“Qué buena, te voy a enviar un pedido ya con un six pack de Heinken por ese atrevido comentario que me causó un ataque de risa”, escribió un usuario. “Me hiciste la tarde”, “Hace rato no me reía tan fuerte, genio”, “Qué buena”, respondieron otros.