A través de su cuenta de Twitter, la bancada de Juntos por el Perú salió en defensa de Sigrid Bazán, congresista de su partido, luego de las declaraciones que hiciera Juliana Oxenford en su contra, durante una conversación con Renato Cisneros.

En el breve pronunciamiento, la bancada de Juntos por el Perú pidió ‘respeto’ y calificó como ‘agresión’ las declaraciones de la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

“Rechazamos tajantemente la agresión expresada por la señora Juliana Oxenford y que el señor Renato Cisneros se preste para este tipo de actos denigrantes que alimentan el morbo y el acoso hacia las mujeres. El periodismo debe llevarse a cabo con ética. Las mujeres merecen respeto”, se lee en el pronunciamiento de la bancada de Juntos por el Perú.

Bancada de Sigrid la defiende de Juliana, pero les recuerdan que con Bellido no dijeron nada

En la misma publicación, usuarios empezaron a cuestionar al grupo parlamentario por no haberse pronunciado sobre el accionar y declaraciones del premier Guido Bellido contra las mujeres, en su momento.

“¿Y los ataques de @GuidoPuka a mujeres ? ¿Qué rápido se les va la memoria? Ahí ni un mensaje nada”, “Nunca se pronunciaron contra Bellido, además, Juliana no dijo ninguna mentira ni agresión es la verdad”, se lee en los mensajes.

Juliana Oxenford ‘dispara’ contra Sigrid Bazán: “No le importó el periodismo, le daba asco salir a la calle”

¿QUÉ DIJO JULIANA SOBRE SIGRID?

La periodista Juliana Oxenford volvió a criticar duramente a la congresista Sigrid Bazán durante una transmisión por Instagram con el escritor Renato Cisneros. La conductora de televisión recordó el pasado de la legisladora en el periodismo.

“La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean y desde que la conocí dije esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder”, sostuvo.