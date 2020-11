Juliana Oxenford habló sobre la politóloga y exconductora de Latina, Sigrid Bazán, a quien llamó pseudoperiodista por utilizar la televisión para hacer campaña a favor de un grupo político, aunque no quiso ahondar en más detalles.

“Por eso es que las calles ha estado repletas durante seis días, no por gente que está haciendo militancia política. Algunos periodistas o pseudoperiodistas, como la señorita Bazán, que se aprovechó durante cinco años de una pantalla de televisión para hacer campaña a favor de un grupo político. Eso son los que van con una bandera clara y los que claramente van a postular en 2021 como Guzmán, Ollanta Humala, que también se suman a la protesta”, dijo la conductora de ATV Noticias.

Juliana Oxenford mencionó que las marchas se ocasionaron debido que los ciudadanos peruanos están hartos de los políticos.

“Hemos recuperado la capacidad de indignarnos y eso es lo que aplaudo y reconozco. Por eso creo que la prensa, si bien no podemos asumir una bandera política porque eso no está bien, sino porque ciudadana estoy en mi derecho de decir que esto no está bien”, agregó.

Finalmente, Juliana Oxenford sostuvo que lo más importante ahora es “defender una democracia”.

"Defender un estado de derecho, nos ha costado lágrimas de sangre regresar a la tranquilidad. Venimos de una dictadura corrupta como la de Fujimori y Montesinos que verdaderamente nos dejó por el piso. Nos robó la capacidad de sentir que valíamos la pena como pueblo”, concluyó.

