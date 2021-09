Juliana Oxenford vs. Sigrid Bazán: El origen de su rivalidad y todas las ‘peleas’ que protagonizaron

ENEMIGAS NO DECLARADAS. Juliana Oxenford y Sigrid Bazán han protagonizado constantes enfrentamientos en distintas oportunidades. La rubia ha dejado en evidencia que la ahora congresista no es ‘santa de su devoción’ y la ha cuestionado por haber ejercido el oficio de periodista sin haberse preparado profesionalmente para ello.

En esta nota recopilamos los distintos enfrentamientos de Juliana Oxenford y Sigrid Bazán, a lo largo del tiempo, desde cuando ambas trabajaban juntas en Latina.

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán (TROME) null

JULIANA TILDA DE OPORTUNISTA A SIGRID

Aquella vez, Juliana Oxenford fue bastante clara en dar su opinión sobre la entonces candidata al Congreso del partido Juntos por el Perú.

“Algunos periodistas o pseudoperiodistas, como la señorita Bazán, que se aprovechó durante cinco años de una pantalla de televisión para hacer campaña a favor de un grupo político”, dijo en noviembre del año pasado sobre la candidatura de Sigrid Bazán.

Juliana Oxenford respondió a la victimización de Sigrid Bazán. No se calló nada.

SIGRID BAZÁN RESPONDE FUERTE Y CLARO

Sigrid Bazán habló con Trome y detalló que le parecieron fuera de lugar las críticas en su contra. En junio del 2020, la politóloga indicaba que estaba soltera, luego de que fuera acusada de tener privilegios por su exnovio.

“Siento que hay un grupo de conocidos personajes que me han dedicado su cuarentena, así lo siento: a criticarme por trabajar. La primera pregunta que me hago es: ¿ese es el ejemplo que le quieran dar a sus miles de seguidores? Yo considero que son provocaciones, siempre me he defendido y me voy a defender con mi trabajo”, señaló Sigrid Bazán.

Juliana Oxenford habló sobre un trabajador de Sigrid Bazán en el Congreso de la República. (Instagram)

“A mí sí me ha parecido súper machista porque he visto el rebote que ha tenido esto en redes y si siento que hay muchas personas que están diciendo que por estar con alguien tengo el trabajo que tengo. Para empezar no estoy con nadie”, precisó.

JULIANA ARREMETE TRAS ELECCIÓN DE SIGRID COMO CONGRESISTA

Tras el juramento de Sigrid Bazán como congresista para el periodo 20221-2026, Juliana Oxenford no demoró en arremeter.

“Ya hubieran querido muchos postulantes al Congreso contar con el enorme privilegio de tener todos los días pantalla para hacerse conocida y preparar su candidatura”, disparó la conductora de televisión.

JULIANA DICE QUE SIGRID SE APROVECHÓ DEL PERIODISMO

En agosto de este año, Juliana Oxenford respondió a la congresista Sigrid Bazán luego de que la mencionara como una de sus principales críticas y detractoras.

“Ayer me mencionó en el programa SMT como parte de un grupo que la crítica. Claro que sí. Lo hice porque fui testigo de cómo se creía la ama y señora de la prensa nacional cuando lo que hizo fue usar el periodismo para ser influencer y luego congresista. ¿Es mentira?”, escribió.