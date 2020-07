ARREMETE CONTRA SIGRID BAZÁN. La conductora Juliana Oxenford publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde le envía una indirecta a su excolega de Latina.

Juliana Oxenford reflexionó sobre la actitud diplomática que ha mostrado Sigrid Bazán para referirse a las críticas que le hicieron Beto Ortiz y Magaly Medina. “Lindo fin de semana para todos y no olviden de ser auténticos, no tengan miedo a decir lo que piensan, no se preocupen tanto por el qué dirán. Una buena persona no es la que actúa siempre de manera “diplomática” guardando las formas y luego dañando al resto por lo bajo”, indicó la conductora.

Juliana Oxenford da a entender que Sigrid Bazán es hipócrita. “Una buena persona es la que se esfuerza por estar cerca a su lado más honesto y transparente. No sé ustedes pero para mi, una de las cosas más importantes, es hablar con la verdad y que el resto de gente sepa que en mi encontraran muchos defectos pero nunca a una mujer hipócrita”, menciona la conductora.

Finalmente, Juliana Oxenford agradece el cariño del público. “En fin...”es lo qué hay”. Gracias a todos los que me siguen por aquí y por la tele en el programa. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes”, precisa la conductora.

Como se recuerda, Sigrid Bazán se refirió a las críticas que le hicieron Beto Ortiz, Juliana Oxenford y ahora último Magaly Medina, la conductora indicó que se enfoca en lo que le dicen los televidentes. “Agradecerles mucho por su sintonía, hay todo un equipo de camarógrafos, produciendo, titulando, reporteros en las calles, no hay mayor reconocimiento a nuestro trabajo. Digo nuestro porque es un equipo no solo es la conductora, pero en verdad es todo un equipo detrás”, indicó.

Finalmente, la politóloga continuó agradeciendo a sus seguidores. “Teniéndolos a ustedes detrás de la pantalla (...) esto enriquece mucho nuestro trabajo, no hay mejor comentario que ese para nosotros. Muchas gracias”, indica Sigrid Bazán.

Sigrid Bazán se pronuncia por su ausencia en programa (TROME)

