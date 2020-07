LA NINGUNEA. Juliana Oxenford se ríe de su colega Sigrid Bazán después de que un seguidor le pregunta qué opina sobre la presentadora de noticias.

Juliana Oxenford realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde respondió las preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó su opinión sobre Sigrid Bazán, la conductora no terminó de pronunciar el nombre de su colega porque empezó a reírse.





“¿De quién? jajaja yo no le doy crédito a gente que no sé, nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, preguntenme de periodistas”, dijo Juliana Oxenford sobre su colega.

Juliana Oxenford habló flores de Beto Ortiz y elogió su trabajo. “Creo que es un gran escritor, es que él sí es un periodista y no un busto parlante (...) tiene más de 30 años de trayectoria, pero yo valoro mucho y respeto al periodista con calle, estuvo en asentamientos humanos, carajo, mis respetos. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”, precisó la conductora.

Hace una semana, Beto Ortiz también se pronunció sobre Sigrid Bazán en términos despectivos. “La televisión antes era un medio muy exigente y selectivo. No se sentaba a conducir un programa cualquier estúpido. Ahora cualquier idiota, cualquier cojudita se sienta delante de una cámara de televisión y se vuelve lideresa de opinión. Es gracioso”, comentó la ex figura televisiva.

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán (TROME)

