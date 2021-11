Juliana Oxenford reapareció en la conducción de ATV Noticias Al estilo Juliana, tras un día de ausencia debido al accidente de tránsito que protagonizó en San Isidro. La periodista se pronunció sobre el choque que tuvo su vehículo con un motociclista y aseguró que jamás huiría a su responsabilidad, ante la difusión de un video en el que se le ve dentro de su unidad, mientras el joven se encontraba tendido en el suelo.

La periodista contó como sucedieron los hechos y según explicó, lo primero que hizo tras impactar con el motociclista, bajó de su vehículo y sí auxilió al herido; pero que la policía le pidió que regrese a su vehículo, por un tema de protocolo hasta que lleguen los paramédicos.

“No podían pedirle que se levantara hasta que llegaran los paramédicos, por una cuestión de protocolo, por si tuviese algún tipo de fractura, que gracias a Dios eso no sucedió. Y a mí (le pidieron) que me subiera a mi carro a entregar mis documentos y que me estacionara en un grifo”, manifestó.

“MUCHOS QUERÍAN QUE YO FUESE ACUSADA Y CONDENADA”

La periodista también considero que para muchas personas, ‘hubiese sido mejor’ quizás que algo terrible hubiera pasado y que ella haya sido acusada y condenada.

“Lamento decirles que estoy hecha de otra madera y jamás huiría de algún tipo de responsabilidad y jamás dejaría a una persona en el suelo, tenga o no tenga la culpa, siendo vulnerable y sin auxiliarla. Así no soy, puedo ser muchas cosas; pero eso de ninguna manera”, finalizó.





TROME | Juliana Oxenford se pronuncia tras accidente vehicular (Al estilo Juliana)

“A Neil (la víctima) le dieron de alta muy rápido porque solo tenía algunos dolores.... Al final pudimos llegar a nuestras casas, porque llegamos a un acuerdo”, agregó Juliana Oxenford.

