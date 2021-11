Juliana Oxenford protagonizó la mañana de este miércoles 10 de noviembre un accidente de tránsito en San Isidro. Horas más tarde de difundirse un video y de acusar a la periodista por atropello a un motociclista, la conductora decidió pronunciarse y revelar lo que pasó.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista aseguró que tanto ella como el motociclista resultaron ilesos del choque. Además, precisó que debido al impacto tuvo un fuerte jalón del cinturón de seguridad lo que le provocó un fuerte golpe.

“Ya en casa luego de sufrir un accidente esta mañana y pasar todo el día en la comisaría cumpliendo con lo que manda la ley. Por suerte, tanto el motociclista como yo estamos bien. Fue un choque que no pasó a mayores”, dijo.

En esa línea, la conductora de Al Estilo de Juliana tildó de mentirosos a quienes aseguran que no auxilió al motociclista al momento del impacto, pues como se ven en las imágenes la periodista se encuentra solo al interior de su camioneta.

“Sentí un golpe fuerte producto del jalón del cinturón, al rato bajé de mi auto para ver cómo se encontraba el joven de la moto, me quedé con él varios minutos y - para los mentirosos de siempre- les cuento que fue la policía la que al llegar al lugar me pidió que subiera a mi auto mientras llegaba una ambulancia”, remarcó.

Finalmente, Juliana Oxenford aseguró que pasó por todos los exámenes correspondientes como el dosaje etílico saliendo negativa e informó a todo su público televidente que esta noche no saldrá al aire en su programa de televisión.

“Fue así que me dirigí a la comisaría, pasé por dosaje etílico (negativo), el joven de la moto resultó ileso y fue dado de alta al poco rato y pasó también por las pruebas de ley. Los daños materiales están cubiertos y nosotros - que somos lo más importante- estamos bien y en casa. Como comprenderán, no he podido preparar el programa y aún siento algo de dolor en el pecho. Nos vemos mañana de todas maneras. Un abrazo a todos”, precisó.

ESTE EL VIDEO DEL ACCIDENTE QUE CAUSÓ JULIANA OXENFORD

En las últimas horas se volvió viral un video que acusaba a la periodista Juliana Oxenford de atropellar a un motociclista en una conocida calle de San Isidro. En las imágenes se observa cómo la Policía interviene al conductor, mientras que la víctima se encuentra tendida en el piso.

“Nuestra compañera Juliana Oxenford, esa persona que nos ama tanto y que habla tan bien de los colectivos, acaba de atropellar a un motociclista, que está tirado en el piso, ahí está su carro, su placa, está hablando con los policías”, se le escucha decir a un hombre.

