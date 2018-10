Juliana Oxenford 'trolea' a reportero porque se quedó callado, pero este se quejó de la producción

Antes del Perú vs Chile, Juliana Oxenford, conductora de Latina, hizo una pequeña previa del encuentro por el 'Clásico del Pacífico' en el Hard Rock Stadium, en Miami, sin embargo, al parecer al reportero no le gustó lo que hizo la producción, aunque la periodista igual lo 'troleó'.

En enlace en vivo con el reportero, Julian Oxenford indicó que el periodista estaba "feliz, cosa que no es habitual en ti".

"Cuando Perú clasificó (al Mundial Rusia 2018) te pusiste a llorar. A ti todo este tema te emociona, te pone muy sensible, que no está mal. ¡Di algo, Aarón!", mencionó Juliana Oxenford a su reportero, quien no respondía y se le notaba un poco incómodo.

El reportero, quien se encontraba en un bar del Centro de Lima, se quejó indirectamente de la producción del noticiero, algo que hizo notar Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford 'troleó' a su reportero. (Video: Latina)

"Ver a la selección peruana emociona a cualquiera, sobre todo, a la gente que trabaja en este horario justo cuando creíamos que no íbamos a ver el partido, nos mandan a comisiones en las cuales podemos ver el partido, podemos disfrutar, qué mejor que esto", respondió el reportero a Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford se percató que el reportero se estaba quejando-indirectamente- de la producción: "Te estás quejando, yo también, me sumo a tu queja", dijo la conductora de Latina.

Tras apostar por el marcador entre Perú vs Chile, Juliana Oxenford, pidió al reportero que "converse" con más gente, porque aún faltaban minutos para que comience el partido.

El reportero se acercó a un par de personas, pero no preguntó más, y dejó que el camarógrafo grabara en el local, aunque Juliana Oxenford insistió que pregunte más, este no lo hizo.