Juliana Oxenford usó su cuenta de Twitter para expresar su sentir tras el anuncio de la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana de fútbol tras las negociaciones.

En el breve mensaje, Juliana Oxenford agradece a Ricardo Gareca p or este tiempo de gestión al mando de la Blanquirroja en el que se consiguió una clasificación al mundial.

“Gareca. Gracias por tanto, profe”, escribió Juliana Oxenford en sus redes sociales, donde el nombre de Ricardo Gareca se volvió tendencia.

Juliana Oxenford y su emotiva despedida a Ricardo Gareca

GARECA NO VA MÁS

Este jueves 14 de julio, se confirmó que Ricardo Gareca no iba más en la Federación Peruana de Fútbol al mando de la selección peruana, la información no se trata de un despido sino que el ‘Tigre’ no aceptó la oferta que le hizo el presidente Agustín Lozano (reducción del 40% de su sueldo) y es por ello que las negociaciones se dieron por concluidas.

Luego de 7 años, la selección peruana deberá buscar un nuevo y rápido reemplazo para Ricardo Gareca y así preparar el plan de las eliminatorias al mundial de 2026 y lograr otra ansiada clasificación. El ‘Tigre’ no seguirá siendo el DT de Perú tras grandes hazañas.