¿Limpia de polvo y paja? La modelo argentina Julieta Rodríguez está que salta en un pie. La rubia utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que la denuncia contra discriminación a los peruanos fue declarada nula.

Recordemos que Julieta Rodríguez fue expulsada de Perú por inconvenientes en sus papeles de residencia. Al mismo tiempo, la argentina había estaba envuelta en la polémica pues en unos audios se le escuchaba insultando a los peruanos. En el audio se le escucha, pasada de copas, lanzando improperios contra los peruanos en general.

"No (invita) a gente de cuarta, peruanos horrorosos, que no puede invitar. Porque son cholos y no pueden buscar una persona normal porque ¿sabes por qué? (...) Porque son indios marginales", se escucha decir a Julieta Rodríguez en el audio.

Julieta Rodríguez y el indignante audio donde habla mal de los peruanos

Por este motivo, el abogado Walter Chinchay denunció a Julieta Rodríguez por el presunto delito Contra la Humanidad, Discriminación e Incitación a la Discriminación en medio de la polémica que generaron sus declaraciones.

A casi un año del escándalo, la Fiscal provincial de la quincuagésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima determinó que dicha denuncia contra Julieta Rodríguez sea declara nula y archivada definitivamente.

"¡Y UN DÍA SE HIZO JUSTICIA! DIOS SIEMPRE NOS CUMPLE , NUNCA PIERDAS LA FE. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, PORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS", fue el mensaje que escribió Julieta Rodríguez acompañado de la notificación.