Miguel Arce acepta que tildó de put* a Julieta Rodríguez y se defiende de la peor manera [VIDEO y FOTOS]

El conductor de "Amor, amor, amor", Rodrigo González, entrevistó al ex chico reality Miguel Arcesobre las acusaciones que pesan sobre él. Hace una semana, la argentina Julieta Rodríguez reveló que el modelo la agredía psicológica y físicamente cuando eran pareja.



La modelo indicó que va a demandar a Miguel Arce. El ex chico reality se presentó en el programa "Amor, amor, amor" para desmentir las acusaciones que hizo Julieta Rodríguez. El modelo comentó que sólo había salido tres semanas con la argentina.



La versión de Miguel Arce es que Julieta Rodríguez mintió. "Estamos hablando de alguien que dijo que perdió un hijo mío, que me acusó de golpearla, que ha mentido sistemáticamente", expresó el ex chico reality.



Miguel Arce habló sobre los chats que le envió a Julieta Rodríguez donde la insulta y la tilda de put*. "Ella y yo terminamos un viernes y la filman dándole un beso a un tipo y yéndose a un hotel con otro, entonces le pregunté si era eso", expresó el ex chico reality.



Gigi Mitre le dijo a Miguel Arce que si no estaba con Julieta Rodríguez no tenía que pedirle explicaciones, ni tratarla así. El ex chico reality justificó su prodecer por la actitud de la argentina. "Cualquier hombre se hubiera molestado, no es una justificación, pero me lo negaba, precisó el ex chico reality.



Estas acusaciones volvieron a salir a la luz debido a que Julieta Rodíguez acusó a Miguel Arce de continuar escribiéndole. Ellos tuvieron una relación de tres semanas que inició en en 2015 cuando ambos formaban parte de realities.