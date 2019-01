Julieta Rodríguez responde a Magaly Medina por difundir su 'pack', pero invita a todos a que lo vean | VIDEO

La modelo argentinaJulieta Rodríguez volvió a hacer noticia en la farándula local luego de que el programa de Magaly Medina revelara, en un informe, que la polémica rubia ofrece sus 'packs' o fotografias desnudas, a través de Instagram, a cambio de fuertes cantidades de dinero que ascienden a los mil dólares.

Según 'Magaly Tv. La firme', Julieta Rodríguez cobra 10 dólares por enseñar el trasero; 25 por los senos, 100 dólares por mostrarse completamente desnuda en Instagram, de 250 a 500 dólares para ser agregado a su Snapchat y $ 999 por ver un paquete explícito.

Cuando el ' Magaly Tv. La firme' pagó este monto para saber a qué se refería con el paquete explícito, recibieron fotos y videos de desnudos de Julieta Rodríguez.



Julieta Rodríguez en Instagram. (Video: Magaly Tv)

Luego de la difusión del informe, Julieta Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para responder a Magaly Medina. La modelo agradeció a la 'Urraca' por la publicidad que le hizo a su página de fotos hot.

"Gracias Magaly Medina por la publicidad gratis. Fotos y videos exclusivas solo para mis amados fans. Suscribanse aquí", escribió Julieta Rodríguez en su cuenta de Instagram.

"A la prensa les advierto que a mí no me destruye más. Hoy soy más fuerte y al que no le guste, que no mire. Aquí les dejo mi página, suscribanse", añadió Julieta Rodríguez en otro post.

