Julinho acerca de su relación con Brenda Carvalho: "la maquina todavía funciona"

Julinho reveló que continúa su relación con Brenda Carvalho y que la ‘garota’ no lo dejará porque está ‘enterito’.



“Somos una pareja normal como cualquier otra. Tenemos nuestras discusiones, pero en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza eso (la separación)”, dijo el futbolista Julinho.



A lo mejor se malinterpretó porque dijeron que el matrimonio, para ustedes, no es una prioridad.

Brenda ya estuvo casada, yo también, y no funcionó. Cuando alguien nos pregunta eso, decimos ‘déjalo así’. Además, ¿crees que Brenda no se va a querer casar con una cosa maravillosa como la que está acá (risas)? La máquina funciona perfectamente, no tomo, no fumo, estoy enterito.



(M.C)





