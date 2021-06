El cantante Julio Andrade contó apuesta por un triunfo ante Ecuador por la tercera fecha de la Copa América y espera que el delantero Gianluca Lapadula pueda marcar un gol. Además, señala que está feliz porque en julio viaja a los Estados Unidos y volverá a los escenarios después de un año y medio, donde debe cumplir una pequeña gira. Además, planea vacunarse y estar inmunizado contra el Covid.

“Me parece genial que algunos colegas artistas ya empiecen a reactivarse con shows presenciales, pero con poco aforo según las disposiciones del gobierno. Es un primer paso importante y espero que el público nos apoye, pues hemos sido muy golpeados durante la pandemia. En mi caso, aún me voy a tomar un tiempo para organizar algún tipo de shows pues en julio me estoy yendo a Estados Unidos para realizar una serie de shows en Tampa, Hollywood y Los Cayos, me encuentro emocionado porque volveré a un escenario y tocar para el público, creo que será como volver a empezar”, enfatiza Julio Andrade.

¿Aprovecharás para vacunarte en Estados Unidos?

De todas maneras, hay que inmunizarse para seguir reactivándonos y que la industria musical se recupere. Aunque la pandemia nos afectó, tampoco he dejado de trabajar pues he compuesto mucho y en unos días lanzaré la canción ‘Basta’, que es el segundo tema que he grabado con Talía Graña.

Por otro lado, Julio Andrade grabó en el 2019 la canción ‘Deja todo en la cancha’, un tema dedicado a la selección nacional de fútbol para sumarse al aliento de los hinchas en busca de volver a clasificar al Mundial. Dicha canción fue grabada con Pelo D’ Ambrosio y demuestra todo el amor por la blanquirroja.

Por ello, enfatiza que mañana miércoles espera un triunfo de Perú ante Ecuador, en la tercera fecha de la Copa América que se disputa en Brasil, pues el equipo está muy compacto, comprometido y va creciendo conforme han pasado los partidos.

“Sin duda que Ecuador es un rival difícil, creo que ahora viene más herido que nunca porque le hemos ganados las dos últimas veces en su casa. Pero creo que Gareca está planteando bien los partidos y los muchachos están muy enchufados, los veo comprometidos y crecen partido a partido, yo creo que mañana vamos a celebrar otra victoria”, comentó el cantante de ‘Jugo de Tamarindo’.

Finalmente, resalta el trabajo que viene haciendo Gianluca Lapadula en el equipo y espera que mañana pueda marcar su primer gol con la camiseta nacional. “Lapadula ya merece marcar su gol, está peleando todos los partidos y ha demostrado su amor por el Perú”, agregó.