Julio Andrade: “En un matrimonio tiene que haber mucha tolerancia”

Este domingo a las 7 de la noche Julio Andrade llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Él hace dupla con su esposa Pilar García, y juntos se enfrentan a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Me divertí mucho, a pesar de que había mucha tensión por la competencia, pero fue una noche muy entretenida al lado de mi esposa. Nosotros preparamos paella, plato que siempre preparo en mi casa, y aunque el tiempo me jugó una mala pasada, salió bastante bien.

¿Sabes cocinar?

Sí, no soy un experto en la cocina, pero me defiendo en la cocina, llevo casi diez años interesándome en la cocina. Con el tiempo he aprendido a hacer un menú más variado, me relaja estar en la cocina y, sobre todo, me gusta agasajar a mi familia con mi sazón.

¿A ti te conquistaron por el estómago?

No, pero mi esposa cocina muy rico. Lo que me conquistó de mi esposa fue su mirada coquetona, desde la primera vez que la miré, quedé deslumbrado, así que hice algunos esfuerzos para acercarme a ella, felizmente no fue muy difícil. Han pasado 33 años desde que nos conocemos.

Tienes un matrimonio estable y las parejas de la farándula están próximos a casarse, ¿qué consejo les darías?

Les diría que tienen que aguantar a sus parejas (risas). En un matrimonio tiene que haber mucha tolerancia, todos tenemos algunas virtudes y, generalmente, muchos defectos, y convivir con eso es complicado, también tiene que existir mucha constancia, amor y respeto. Si llegan a tener hijos, eso será una parte importante para madurar y hacer crecer el núcleo familiar.

¿Y qué tal Andrea y Sebastián en la cocina?

Andrea San Martin es un desastre en la cocina. Muchas veces veo que sube historias en su Instagram en donde se le ve cocinando, sin embargo, en el programa no sé qué le pasó, pero por lo que vimos, no le fue nada bien en el plato que le tocó.

Luego que te rompiste el tendón de Aquiles, ¿cómo va tu recuperación?

Me rompí el tendón de Aquiles jugando fútbol hace poco más de un mes y sigo con yeso. Ya me cortaron el yeso, ahora lo tengo debajo de la rodilla, pero en un par de semanas me lo quitarán por completo y estaré con una bota, por lo que tendré que utilizar muletas hasta enero o febrero, la recuperación es un proceso largo. Estoy tocando la guitarra y componiendo, sin embargo, a partir de la primera semana de diciembre, voy a empezar a tocar en algunos locales, pero estaré sentado, ya que aún no podré pararme o moverme, porque aún no estaré recuperado de mi lesión, pero tampoco puedo dejar de trabajar.

Por último, ¿en qué proyectos estás?

Este fin de semana lanzaré el videoclip de mi nueva canción, “A fuego lento”. La semana pasada subimos a todas las plataformas digitales solo la canción, sin embargo, el videoclip será publicado este domingo en mi canal de YouTube. Invito a todo el público a que vea y escuche este nuevo tema.

