Su voz es su sello y el rock su marca. Julio Andrade es un rockero que baila salsa, que le ha cantado a la vida y sus sinsabores, al amor y las alegrías que trae, pero también a las penas que siempre acompañan a los romances. Pero sobre todo, ha intentado ser feliz mediante su arte. El hombre y su guitarra no se niega disfrutar de otros géneros distintos a los que interpreta y revela una historia que pocos conocen, como es el haber sido compañero de carpeta del actor cómico Jorge Benavides.

Julio, ¿Siempre rockero?

En el edificio donde vivía, mis primos tocaban en la azotea puro rock and roll.

¿Siempre quisiste ser músico?

También quería ser futbolista.

¿Eras bueno?

Jugué en muchas ligas, llegué a una final de ‘Copa Perú’ y me probé en la ‘U’.

¿Te shotearon de tu equipo?

Me vieron y me quedé, pero ya había empezado mi carrera de músico y me decidí seguir con lo mío.

¿Qué trasmites en tus canciones?

Cuento historias.

¿Desde siempre estuviste pegado al arte?

Desde el colegio, jugaba fútbol y cantaba.

¿Estudiaste con algún famoso?

Con Jorge Benavides. Que fulbiteando, era más malo que pegarle a la mamá.

¿En serio?

Por pata lo hicimos jugar un año para el salón y lo sacamos a la primera pelota que tocó.

¿Ya se perfilaba como imitador?

A mí me parecía que iba a ser cantante, pero también tenía el don de imitar a los profesores.

¿Para componer hay que ser caminante?

Jugaba en un club de Magdalena, nos pagaba un’ pata’ que tenía billete y su mano derecha era un ‘patita’ que la policía lo mató y compuse una canción llamada ‘Tieso’.

¿Se compone mejor en la adversidad?

No necesariamente. Mis tres hijos, cada uno tiene su canción y fue en un momento maravilloso de mi vida.

¿Se entiende siempre el mensaje?

He compuesto para mi hijo y la gente piensa que era para una mujer.

¿Es bueno que suceda de esa manera?

Es maravilloso y le estoy dando unas interrogantes a todos.

En los años 80, iba contratado a cantar a la selva y lo trasladaban en una avioneta (Foto: César Bueno)

¿Le has creado alguna canción a alguno de tus ídolos futboleros?

Que fuerte pregunta. En orden jerárquico te nombro a Diego Maradona, después mi ídolo de niño fue Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, que usaba la número 22 y se lo he dicho al ‘Puma’. Pero el mejor de todos, fue Juan Carlos Oblitas, que nunca lo vi jugar mal.

¿No le compusiste a ninguno?

Hice varios temas a equipos del país, en un disco que se llamaba ‘Historias del fútbol peruano’. Lo tengo grabado en un casete, imagínate.

Tu hermana está casada con Antauro Humala

Soy su hermano, pero no sé nada. La adoro a ella, lo respeto a él como su esposo, su manera de pensar, pero no comparto nada.

¿Bailas salsa?

Por su puesto y lo hago bien.

¿Un tema que no dejarías de salir a la pista?

‘Pedro Navaja’ de Rubén Blades.

¿Alguno de tus temas es himno de amor de alguna pareja?

‘Cada mañanita’ es un tema mía que sirvió para unir dos parejas y la pusieron en su boda.

¿Te han contratado mafiosos?

En los 80 me llevaban al aeropuerto de Collique y nos llevaban a la selva.

¿Una anécdota?

Tocamos para un ‘jefe’ y su lugarteniente se me acerca y me pide que le cante a su hijita que cumplía 15 años.

¿Aceptaste?

Respondí que ya me iba, pero me agregó: ‘Hay 3 mil dólares más’ y al toque empecé, ja, ja.

Estarás presente en el homenaje al gran José José

Si y será este 15 de octubre en el ‘Centro de Convenciones Scencia’ de La Molina.

¿Tu tema favorito?

Haré varios de los míos, aunque quisiera interpretar Almohada, que es el que más me gusta.

Entonces todo listo

Sí y espero a la gente, porque haré un recorrido de mis canciones y también recordaremos al ídolo mexicano.

Que todo sea un éxito

Y que venga lo mejor para ustedes.

