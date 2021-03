El cantante Julio Andrade, un confeso hincha crema, lamentó los actos vandálicos que cometieron fanáticos del club Sporting Cristal contra la estatua del mítico Lolo Fernández, erigida en el Estadio Monumental de Ate, pero hizo un llamado a los hinchas merengues para no responder con más violencia.

“Lo que ha pasado con la imagen de Lolo Fernández es aberrante porque Lolo Fernández no solo es una imagen de la U, sino del fútbol peruano. Es un acto vandálico y censurable, basta ya de violencia en el fútbol. Espero que los hinchas cremas no respondan con más violencia, espero que esto acabe, nadie quiere escuchar que se agarraron a balazos y que personas inocentes resulten afectadas”, lamentó el cantautor Julio Andrade.

Además, añadió que debemos de tomar conciencia de que el país atraviesa una fuerte crisis por la pandemia, donde miles de hogares han perdido a sus familiares. “No necesitamos este tipo de actitudes, el país está sufriendo por tantas muertes por la pandemia y no podemos estar peleando entre nosotros”, agregó Julio Andrade, quien este viernes lanza su tema ‘Viene y va’ junto a Talia Graña Petrozzi.

La modelo Rocío Miranda, quien también es hincha de Universitario de Deportes se pronunció en sus redes sociales, censurando el hecho. “Los verdaderos hinchas no cometen vandalismo, no agreden la propiedad privada ni a las personas por llevar otro color de camiseta. Lolo Fernández es la eternidad. A la hinchada crema le pido no responder con violencia, no más guerra, estoy segura que a Lolo no le gustaría”, enfatizó.