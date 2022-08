¿WHAT? Pese a las imágenes del ampay chapando con una mujer en un karaoke, Julio ‘Coyote’ Rivera afirmó que solo son amigos y que no hubo un beso. Según detalló, él solo estaba tomando agua porque no puede ingerir alcohol.

“Ese día unas amigas me dijeron para ir y fui, hemos estado ahí con mi botella de agua porque no puedo tomar por el tema que estoy medicado. Salieron unas imágenes que la verdad no han sido así, decían que yo me he dado un beso y no, porque somos amigos”, expresó en Teledeportes.

En otro momento de la entrevista, el hermano de Paolo Guerrero pidió disculpas a las personas que lo siguen. “Pido perdón a la gente porque cometí un error en mi vida y esto me da una enseñanza, un futuro para no hacer las cosas mal”, agregó.

'Coyote' Rivera habla sobre las tres mujeres con las que se le vinculó

‘Coyote’ confirma que está separado de su esposa desde inicios de año

El exjugador indicó que está separado de su esposa Lorena Cárdenas Catasus. “Desde comienzos de año, pero no por amor, sino por un tema que no conjugamos en algunas cosas y bueno ella podía salir en sus reuniones y yo también, y muy tranquilo en ese sentido”, agregó.

“Lorena es una magnifica mujer, trabajamos juntos, porque tenemos el tema de la escuela, ella administra la escuela, es de hombres asumir las responsabilidades, pero eso me va hacer cambiar y mejorar en mi vida”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Hurtado recriminó EN VIVO a madre de familia: “No seas abusiva, 6 hijos tienes, no me das pena”

Gisela presenta a nuevo bailarín y usuarios lo comparan con el Activador: “Melissa, hubieses esperado, este es guapo”

Diego Bertie: Jefe de la Dirincri habla sobre diligencia en departamento del actor tras su deceso