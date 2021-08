La bailarina Jhajayra Aliaga denunció a su expareja, el futbolista Junior Ponce, por agresión física, psicológica y sexual el último sábado 31 de julio en su departamento ubicado en el Callao. La joven, quien ha sido bailarina de la cantante Yahaira Plasencia, conoció al pelotero en diciembre de 2019, pero fue en julio de 2020 que habría descubierto su verdadera personalidad.

Según confesó la víctima al programa de Magaly Medina, durante un viaje que hicieron a Máncora, el futbolista la golpeó salvajemente hasta el punto de quedar inconsciente.

Futbolista Junior Ponce es denunciado por intentar asesinar a bailarina de Yahaira Plasencia

“Me reventó toda esta parte de la cara, me agarró del cuello y me dijo ‘te voy a matar’, yo ya no respiraba y que alguien que supuestamente te quiere, que te diga eso es como que ‘¿quién eres, el diablo? Me dijo que ‘tú no vas a estar con nadie más que no sea yo’”, revela en medio del llanto.

Sin embargo, la agresión no quedó ahí, sino que también el sujeto habría abusado sexualmente de Jhajayra Aliaga. Según cuenta, el futbolista le dijo ‘tú eres mi mujer y tienes que aceptar’ mientras la forcejeaba.

Jhajayra Aliaga rompe su silencio sobre el infierno que sufrió de futbolista

No sería la primera vez que el jugador habría actuado salvajemente, pues en el año 2017 registra una denuncia también por agresión de parte de su exesposa. El parte policial señala que la mujer fue golpeada en el rostro y la barriga en presencia de su menor hija.

Magaly Medina informó que el Ministerio de la Mujer se comunicó con su programa para pedirle el número de teléfono de Jhajayra Aliaga a fin de poder darle el apoyo correspondiente.