Carla Tello se burla de Junior Silva tras enterarse que dijo que jamás fue infiel

La periodista Carla Tello soltó una carcajada tras enterarse de que su aún esposo, el actor Junior Silva , comentó que jamás ‘fue infiel’ y que atravesó un momento doloroso cuando lo engañaron de más joven.



“Ja, ja, ja. Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él”, comentó la presentadora de Canal N.



Nos llegó un rumor que indica que tu separación habría sido por una infidelidad de él y que le encontraste unos mensajes subidos de tono en su celular, ¿es cierto?

Sé que el rumor se ha expandido. Si ustedes se enteraron por una amiga cercana a mí, y obviamente si es mi amiga, no creo que ella diga mentiras.

Tú no le has cerrado las puertas al amor...

El amor es lindo. He continuado con mi vida normal, suena un poco fuerte, pero esto no me ha generado mucho sufrimiento.