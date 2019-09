Junior Silva y Carla Tello se separaron hace un mes: "Las razones son privadas"

La periodista Carla Tello anunció el fin de su matrimonio con el actor Junior Silva, con quien se casó en abril de este año en Las Vegas.



“Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, dijo la periodista de Canal N.



¿Te refieres a que hubo infidelidad?

Prefiero no tocar el tema. Las razones son privadas.



¿Cómo estás tú?

Tranquila, por algo pasan las cosas y ya. Ha pasado un mes (de la ruptura), para mí es un montón de tiempo...



¿Ya están planeando firmar el divorcio?

No nos podemos divorciar hasta cumplir dos años de casados. Tendremos que esperar.



Pero ustedes se casaron en Las Vegas, ¿es igual?

Convalidamos. El acta es peruana y tenemos que ceñirnos a las leyes peruanas.



¿Ya no hay vuelta atrás?

En mi mente, el capítulo está cerrado.



‘ESTOY TRANQUILO’

​

Por su parte, Junior Silva contó que está enfocado en su carrera actoral.



“Lamentablemente, esa es la situación. Las razones quedan para nosotros. Todo bien con Carla, prefiero dejarlo así, prefiero que la gente piense en las cosas que estoy haciendo laboralmente. Estoy tranquilo y grabando la película ‘De patitas a la calle’”, indicó Junior Silva.



(Deyanira Bautista)