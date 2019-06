Junior Silva sobre su matrimonio con Carla Tello: "Las cosas se irán dando cuando se tengan que dar"

El actor Junior Silva contó que vive uno de los momentos más felices de su vida pues acaba de cumplir tres meses de casado con la conductora de Canal N, Carla Tello, a quien calificó como ‘una mujer increíble’.



“Ya nos vamos por el tercer mes y todo está bien. El matrimonio es una experiencia bonita y diferente, porque se conoce más a la pareja cuando estás conviviendo. Carla es una gran persona y me siento bendecido porque la vida me la puso en mi camino. Estoy muy agradecido con Dios, tengo a una gran mujer a mi lado”, indicó el actor, quien estuvo como refuerzo de la actriz Natalia Salas en la última gala de ‘El artista del año’.



¿Hay planes de encargar un bebé?

Déjame disfrutar mi matrimonio, pues... (risas). Todo a su tiempo, estamos contentos, queremos viajar y las cosas se irán dando cuando se tengan que dar.



Pero me imagino que uno de tus sueños es ser papá...

Sí. No descarto el hecho de ser papá en algún momento, me gusta la idea y si se da la oportunidad, será.