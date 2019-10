Junior Silva, 'Pollo Gordo', no habla del fin de su relación con Carla Tello

El actor Junior Silva prefiere no pronunciarse sobre su separación con Carla Tello , pero agregó que se encuentra enfocado en sus proyectos.



“Estoy bien, tranquilo con mis proyectos de actuación, pues estoy terminando una película y por estrenar una obra teatral”, dijo.



¿Descartas una reconciliación con Carla Tello?

No hablo de mi vida privada, ya lo hice en su momento y no quiero seguir haciendo comentarios, porque son temas delicados.



Junior Silva participó en la campaña de la Liga de Lucha Contra el Cáncer, que lanzó la campaña ‘Doble check rosado’ para prevenir el cáncer de mama.

MENOS DE UN AÑO DE CASADOS



La periodista Carla Tello anunció el fin de su matrimonio con Junior Silva, con quien se casó en abril de este año en Las Vegas.



“Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, dijo la periodista de Canal N.



Agregó que las razones de su separación son privadas, pero que se encuentra tranquila, aunque tienen que esperar hasta dos años para firmar el divorcio.