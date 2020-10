El actor de la desaparecida serie Al fondo hay sitio, Junior Silva reveló qué actriz de la popular serie que se robó el corazón de los peruanos, le puso el apodo de ‘pollo gordo’ con la que aún hoy lo conocen sus seguidores.

Así lo contó en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’. Natalie Vertiz visitó su pollería para conocer los detalles de su paso por la serie.

“Todo nació con una escena con Irma Maury. En la escena yo decía: ‘Doña Nelly porque no mejor duermo en el primer piso’ y ella tenía que responder: ‘Oye renacuajo tú no me tiene que decir lo que tengo que hacer’”, dijo Junior Silva.

“Pero justo cuando íbamos a grabar ella le dijo la director: ‘¿puedo cambiar de chapa? No le voy a decir renacuajo porque yo soy chiquita y él es más grande que yo’. El director aceptó y cuando grabamos me dijo: ‘Mira pollo gordo a mí no me vas a decir lo que tengo qué hacer’, gritaron corte y todos se rieron”, contó el experimentado actor.

Además aseguró que nunca pensó que hasta hoy la gente recordaría esa chapa. “Irma es a quien le digo mi madrina y yo la adoro… No siento que me han encasillado (por la chapa) porque he trabajado en películas y también en ‘De vuelta al barrio’”, señaló.

Junior Silva se reinventó debido a la crisis económica que generó la pandemia por el nuevo coronavirus y acaba de abrir su pollería Shoppo, gracias a la chapa de ‘pollo gordo’. Lo curioso es que regala a los clientes un pequeño pollito de plástico.