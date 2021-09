Después de integrarse a “La banda del Chino”, el actor y comunicador Junior Silva estuvo como invitado -junto a Aldo Miyashiro- en el programa dominical de cocina “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, enfrentándose a Tepha Loza y no dudó en piropear a la hermana de Melissa Loza. “La pase muy bien, me divertí mucho junto a Ethel y a Yaco, que es mi amigo desde hace mucho. Aunque sé cocinar, lo único que el programa me enseñó es que me puedo estresar un poco cuando no encuentro los ingredientes y me complico al cocinar”, admitió el popular “Pollo gordo”.

¿Y qué tal es Aldo en la cocina?

En la cocina, Aldo es un buen guionista y un gran actor, es el mejor jefe que he tenido. Sin embargo, hicimos un equipazo, hubo diversión y muchas ganas, los resultados se verán este domingo.

Te enfrentaste a Tepha (Loza) en la cocina ¿ella sabe cocinar?

No sé si sabe cocinar, pero para mí es la mujer más linda que existe en los realitys y es una de las mujeres más lindas que he conocido en persona, lo digo con todas sus letras.

¿Te han conquistado por el estómago?

No precisamente por el estómago, pero sí es un punto a favor. También evalúo otros aspectos, pero si la gente lo hace como primera opción, me va a conquistar muy rápido. A mí me conquistan por el estómago.

En las redes te siguen relacionando con Daniela (Camaiora), con quien fuiste pareja en la serie Al Fondo Hay Sitio, ¿qué opinas?

Sí, y aprovecho para aclarar algo, aunque parezca raro: la hija de Daniela no es mi hija, la “Flacucha” era un personaje de la serie Al Fondo Hay Sitio y yo soy un actor, así que dejen de escribir en redes que yo soy el padre de su hija, nuestra relación solo existió en la televisión.

¿Te molesta que la gente te siga diciendo “Pollo gordo”?

No me molesta, es una chapa que me ayudó a conocer todo el Perú y otros países, incluso Europa.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy en la radio y también estoy en La banda del Chino, junto al gran Aldo, estoy haciendo mis notas y, por supuesto, juego fútbol en el mejor equipo los Once Machos.

Junior Silva en las grabaciones de "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

