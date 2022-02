Vuelve después más de 6 años para hacer suspirar a a sus seguidores. Elcantante mexicano Kalimba se presentará este 14 de febrero en el evento, ‘Amor bajo las estrellas’, donde compartirá escenario con artistas como Reik, Camila, Alex Ubago y Ezio Oliva.

En entrevista con Trome, Kalimba cuenta detalles del show y de los proyectos que tiene en marcha para los próximos meses, como el inicio de su tour ‘6 p.m.’, una gira con OV7 y lo que sería el lanzamiento de su primer libro con experiencias personales.

El cantante, además, acaba de lanzar una canción con Anna Carina llamada ‘Sin Sentido’, con la cual le devuelve la invitación y busca repetir el éxito que logró cuando ambos interpretaron el tema clásico ‘Hipocresía’.

¿Qué significa para ti regresar a Perú?

Visitar Perú para mí, siempre es un agasajo. Es mi segundo hogar, eso no sale de mi boca hasta que yo desaparezca de la faz de la tierra. Es el inicio oficial de mi gira y en una fecha que siempre ha tenido un peso importante en mi carrera. Ese día voy a estar muy emocionado. Va a ser magistral.

Eres de los primeros artistas internacionales que regresan al Perú para hacer conciertos debido a la pandemia...

Para los empresarios también es un riesgo. Les agradezco. Es una industria (la de la música) como todas, que también es un trabajo y de la que viven millones de familias. La gente a veces dice ‘los artistas tienen dinero’. Una, no es por ahí; dos, no todos los artistas tienen dinero y tres, se trata de todo lo que se genera alrededor.

Tienes un repertorio importante de baladas y de temas, ¿Te consideras un artista versátil?

Para mí es importante tener un equilibrio en mi carrera musical. Para mí, me volvería loco y me daría depresión si canto un concierto lleno de baladas. Vengo de un grupo pop musical, que me tocaba bailar, tenemos un repertorio de baile importante. Mi segundo sencillo de solista fue un funk ‘Latin party’. No puedo ser un solista que saque balada tras balada porque me desquicio. Tampoco solo sacaría canciones movidas porque he creado una conexión a través de las baldas con el público que disfruto mucho.

Cuéntanos sobre tu nuevo tema con Anna Carina, ¿Cómo nace la idea de volver a grabar con ella?

El 10 de febrero salió una canción con Anna Carina. ‘Sin sentido’ es una canción de amor, no es del todo una balada pero es bastante bailable. Yo quería cantar con ella hace muchos años, quería regresarle la invitación que me hizo en Hipocresía. Voy a Perú a presentar esta canción en el mes del amor. Cuando tuve la canción en mis manos, la primera voz que se me vino a la mente fue la de Anna Carina definitivamente, ella sabe interpretar y hacer tocar las fibras del corazón. Ella era perfecta para esto.

Leí que estabas escribiendo un libro de tus experiencias buenas y malas ¿El lanzamiento será pronto?

Al ser un libro autobiográfico por llamarlo así, sentí que no tenía final. Las situaciones que he vivido, públicas, algunas que no conocen y situaciones profesionales y personales también. Mi intención es hacer un libro que cuando terminen de leerlo sepan que para todo hay un encuentro, una salida, un proceso, una esperanza y un propósito. Siento ahora que ya he terminado una etapa, pero no tengo tiempo para lanzarlo.

¿Te gustaría que, tras el lanzamiento del libro, pueda convertirse en una serie para TV o para el streaming?

Cuando se vuelve televisivo, quieren crear más drama de la existente y no es un libro de alma, no es un libro para explicar nada, no tiene morbo. El único morbo es que se van a enterar de algunas cosas que no conocen y de cómo las enfrent é. No quiero que creen una telenovela a mi alrededor como le pasó a la vida de Luis Miguel, o de la señora D’Alessio o de José José , no es mi interés. Yo no sé si alguna plataforma o televisora esté interesada en hablar de algo más personal, documental y menos dramático.

Si cumplen tus condiciones, podrías animarte a hacer una serie...

Si les interesa como quiero narrarlo, bienvenidos. El fin no es que sea un best seller de drama, sino de propósito. Si eso les funciona a las plataformas, estaría dispuesto y me encantaría porque la gente recibiría un mensaje que para mí es importante.