Kamm, la revelación colombiana del género urbano, presentó a la prensa internacional en el salón Avalón del Hotel Hard Rock Café de Punta Cana, su álbum ‘Yo soy Kamm, desahogo’ que tiene 11 canciones compuestas por él y adelantó que pronto vendrá a Perú para cantarle a las ‘bebecitas’.

“Gracias amigos de Trome por apoyar mi carrera, todo mi cariño para ustedes mis hermanos. Esta empresa no es fácil , pero me he preparado mucho por alcanzar mi sueño, tuve que dejar a mi familia en Colombia para estudiar en Europa un master de producción musical y desde los 15 años le estoy dando duro a esta profesión”, dijo con mucho entusiasmo este joven valor de la música.

El show de lanzamiento, realmente fue apoteósico y nos comentaron que estuviste preparándolo durante un mes

Sí, un mes ensayando, no parábamos para presentarles el show que vieron.

Los lectores de Trome deben saber que solo tienes 20 años, eres un ‘baby’...

Un bebé para todas esas bebecitas que están por ahí.

¡Uy! en Perú te van seguir las bebecitas...

Ya voy para allá, estamos ajustando la agenda, pero vamos pronto.

¿Por qué el nombre de Kamm porque tu nombre es Kamilo, qué hay detrás de las dos ‘M’?

El nombre nació hace cinco años cuando vino al mundo mi hermanita, mi bendición, ella se llama María del Mar y yo Kamilo Andrés, y siempre la llevo conmigo.

Eres muy familiar

Siempre, la familia es lo primero .

Los papás te aconsejan mucho...

Sí, ellos siempre están aconsejándome y yo escuchándolos que es lo más importante.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que como tú, de tu edad, quieren abrirse paso en el mundo artístico?

Mira esto no es fácil y pueden decir ya cantó con Yahaira Plasencia y ya está, es un artista más y no es así porque este es un trabajo que viene de años atrás, como te comenté me he preparado, estudié mucho, llegué a Punta Cana y conocí a Master Chris y Diana Montes, quienes son mi equipo de trabajo y cuando llegué a ellos sentí realmente que pisé donde tenía que pisar. Así que un consejo que le doy a los jóvenes es que esto no es de la noche a la mañana, hay que estudiar, prepararse y ser disciplinado, porque esta carrera exige sacrificio, así que no se rindan.

¿Compones tus canciones?

Sí, las once canciones las hice yo y anoche lanzamos el video clip de uno de los temas que lleva por título ’Wiki wiki tra tra’,

¿Por qué el título ‘Yo soy Kamm, desahogo’, qué hay en tu alma que necesitas sacar?

Es porque tiene de todo, perreo sucio de la vieja escuela, romantiqueo, salsa, trap, es lo que quise hacer siempre, es bien versátil.

El video donde se te vio con Yahaira en un yate, fue muy comentado en Perú, ¿qué hay entre ustedes?

(Ríe) es trabajo, es una gran persona, tiene una buena vibra, una y mil veces grabaría con ella e hicimos la versión en salsa de ‘Sola’, tema que lancé en junio y tuvo más de un millón de reproducciones en YouTube.

