Karate Kid: actores de la película lucen así luego de más de 30 años del estreno [VIDEO y FOTOS]

Si tienes más de '3 cheques', entonces has crecido viendo cintas como Karate Kid. Esta película, que fue estrenada en el año 1984, contaba la historia de un joven víctima de bullying que encuentra en el karate no solo un método de enfrentar sus problemas, sino también una filosofía de vida.



Karate Kid es considerado como un clásico de los años 80, siendo referente para muchas producciones que vinieron después. Entre ellas algunas parodias, como la conocida Kung Fury.



Recientemente, no pocas personas del grupo descrito en la entrada del artículo esbozaron una sonrisa. Y es que los actores Ralph Macchio y William Zabka, quienes quedaron en el imaginario popular por su pelea en Karate Kid, se juntarán en un proyecto de YouTube Red.



Ambos estarán en la serie Cobra Kai, la cual tendrá 10 episodios. La producción llega más de 30 años después de Karate Kid, tiempo que ha dejado huella en las personas que estuvieron en la película (cheque las fotos).



Según informó The Hollywood Reporter, Cobra Kai nos contará el reinicio de la rivalidad entre Ralph Macchio (Daniel) y William Zabka (Johnny) en el marco de un torneo. Sin duda, algo que los hinchas de Karate Kid esperarán con ansias.

Hay que mencionar que una de las cosas que se comentaron en los últimos días fue si Cobra Kai tendrá la misma esencia de Karate Kid. Y es en la cinta, el maestro Miyagui no solo enseña a Daniel-san a pelear, sino que también le abre la puerta a la filosofía del combate.



Hasta antes de 1984, las cintas estadounidenses explotaban el género con escenas alucinantes que mostraban a un personaje enfrentando a decenas de adversarios (‘parado y sin polo’), viéndose en las artes marciales una 'fórmula mágica' para convertirnos en 'súperhumanos'. Karate Kid desechó esta idea y propuso una historia diferente con personajes carismáticos y tridimensionales.