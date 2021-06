Karen Dejo le respondió con todo a Janet Barboza , quien hace unos días no dudó en criticar a la chica reality por “ponerse en bandeja” con Gianluca Lapadula tras comentar en América Espectáculos que le gustaría conocer al ‘Bambino de los Andes’. La exbailarina no dudó en darle “su vuelto” a la conductora de ‘América Hoy’ y exigirle que le ofrezca una disculpa pública.

“La reportera de América Espectáculos se acercó a Esto es Guerra, porque justamente ese mismo día estábamos a punto de salir al aire tras el enfrentamiento Perú vs. Ecuador y me sumé a los saludos a Gianluca Lapadula, pero como un agradecimiento. Yo no sé nada de fútbol, solo me sumé al comentario y ayudar a una compañera para una nota obviamente a alentar a la selección. Estamos viviendo tiempos difíciles de incertidumbre política, estamos en una pandemia y que la selección peruana nos de este regalo nos da esperanza y felicidad”, contó Karen Dejo al programa Instarándula.

Sin embargo, al tocar el tema del comentario de Janet Barboza, Karen sostuvo que “el comentario de la señora fue totalmente desafortunado”.

“Me ha molestado terriblemente sobre todo viniendo de ella y cuando ella me conoce. Yo no hablo de ella, además las mujeres estamos para apoyarnos no para denigrarnos ni para generar comentarios negativos en las redes sociales y sobre todo que redunden en los medios de comunicación”, sostuvo incómoda.

Karen Dejo le responde con todo a Janet Barboza

Agregó que ha trabajado con la conductora de ‘América Hoy’ y que “eso de ‘se puso en bandeja’, cuál es su definición de ponerse en bandeja”.

“Es conocido el personaje de conductora dentro del programa ‘América Hoy’, que es el de ser cizañoso, fastidioso y a veces se le pasa la mano y si eso ha pasado conmigo mínimo espero una disculpa de ellos”, recalcó.

“Yo la conozco, la respeto mucho, por eso me sorprende de sobremanera y sí, me ha molestado su comentario. Eso viene a raíz de los comentarios de Janet. Janet por favor, retráctate y pídeme disculpas, mínimo, no”, finalizó Karen Dejo.

