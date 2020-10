Karen Dejo señaló que está ‘soltera, pero nunca sola’. “Estoy tranquila, soltera, pero nunca sola, esa es. No me preocupo mucho por eso (tener pareja), pero sí es bonito tener una compañía. Tampoco estoy desesperada, un hombre no me hace la diferencia, no es una prioridad”, expresó la ‘morocha’.

Hace poco se te vio en un ampay con Diego Val, ¿son amigos?

No me acuerdo, no hablo de mi vida privada.

Ayer estuviste en la conducción de una secuencia en ‘América hoy’. ¿Hay conversaciones para regresar a la conducción?

En algún momento de mi vida quisiera volverme a integrar (a la conducción). Jamás le diría ‘no’ al trabajo, no me importa no dormir con tal de trabajar mientras que Dios me dé fuerzas. Amo mi trabajo y estar en ‘Esto es guerra’ es una vitrina espectacular.