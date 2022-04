Karen Dejo se pronunció EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ sobre el reciente reportaje que emitió Magaly Medina donde la muestra junto a dos galanes en diferentes días de Semana Santa. La modelo ‘explotó' contra la ‘urraca’ anunciando que evaluará medidas en su contra por difamación.

Siendo respaldada por Janet Barboza y Ethel Pozo, la exchica reality Karen Dejo cuestionó que Magaly Medina haya intentado ‘vender’ una imagen que no le corresponde tildándola de bataclana y vedette.

“Me da pena, yo mantengo mi vida personal en mi intimidad, en mi privacidad, no tiene por qué ser vulnerado por nadie, las decisiones que tome son netamente mías. Soy una mujer soltera, no estoy haciéndole daño a nadie. Por qué la señora Magaly me tiene que cuestionar mi dignidad como mujer . El hecho que sea una comentarista de espectáculos, una periodista, no le da derecho a defender su punto de vista”, remarcó.

En esa línea, la modelo también contó que ha prohibido a su pequeña hija a ver televisión porque la están deshonrando y manchando su honorabilidad.

“Me están diciendo que yo he sido una vedette, no lo he sido, además, no es nada malo, pero la forma como emplea con desprecio. Además, ha dicho que soy una bataclana , el significado es de una mujer que vive bailando en lugares de dudosa reputación”, agregó.

Karen Dejo le responde a Magaly Medina https://www.americatv.com.pe/

KAREN DEJO ANUNCIA MEDIDAS CONTRA ‘URRACA’

La también influencer confirmó que se sentará con su abogado para evaluar medidas contra Magaly Medina e incluso no descartó la idea de acudir al Ministerio de la Mujer.

“ Estoy hablando con mi abogado, voy a discutirlo con él porque ha cometido una terrible ligereza , como mujer puede darse cuenta cómo me ha catalogado, como ha deteriorado mi imagen... No voy a permitir que mancillen mi honorabilidad como mujer, ni como madre, porque esto a mí me ha costado”, dijo.