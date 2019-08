Karen Dejo: "Coto Hernández es un aprovechado y arribista, porque lo que quiere conseguir es algo"

Karen Dejo arremetió contra ‘Coto’ Hernández y cree que el costarricense filtró el video que circula en las redes sociales, donde se le observa muy cariñoso con Yahaira Plasencia.



“Una mujer y un hombre están en todo su derecho de no decir lo que sucede en su intimidad, pero si la otra parte (‘Coto’) lo quiere publicar... dice mucho de la persona, es un aprovechado y arribista, porque lo que quiere conseguir es algo. Para mí, esas personas están tachadas”, indicó la ‘morocha’ en ‘América espectáculos’.



A su vez, dijo que no cree en la versión de Coto Hernández, quien reconoció que tenía los videos con Yahaira Plasencia en su celular, pero que nunca los filtró ni lo compartió con otra persona porque le robaron el celular hace algunos meses en el distrito de Miraflores.



“Puede decir muchas cosas, pero son poco creíbles. Le doy el beneficio de la duda, pero el 99.9 % lo dudo, como todo el mundo en su casa. Me huele mal (lo que dijo ‘Coto’). He recorrido mucho en este medio y la gente del espectáculo sabe cómo algunos manejan su carrera”, sostuvo Karen Dejo, quien le brindó su respaldo a Yahaira Plasencia al no querer reconocer que tuvo un romance con el modelo.



“Está en todo su derecho , quizá no era lo suficiente para mostrarlo. Además, ella estaba soltera y que haga lo que quiera”, mencionó.



DISFRUTA EN COSTA RICA

​

En tanto, el modelo ‘Coto’ Hernández se encuentra vacacionando en Costa Rica y ha evitado pronunciarse sobre su video con la salsera, quien no ha querido declarar al respecto.