Karen Dejo critica a Ivana Yturbe por no devolver vestido: "A mí se me caería la cara de vergüenza"

Karen Dejo comentó que se le ‘caería la cara de vergüenza’ si se le pierde alguna prenda de vestir que le hayan prestado, luego que Ivana Yturbe fue señalada por no devolver exclusivos vestidos que le fueron entregados por tres diseñadores de moda.



¿Qué opinas sobre que Ivana no habría devuelto las prendas que le prestaron?

Ivana queda mal, obviamente, le creo a Jessica Newton, le creo a Jamila Dahabreh, porque hay pruebas que su hermana habló con Ivana y es conocido que Ivana es amiga de Brunella (quien fue la intermediaria). Definitivamente, queda con un mal concepto, la gente no va a querer entregarle nada, porque ya tienen el conocimiento que nunca devuelve las cosas.



¿Qué le recomendarías?

Ya está grandecita para recomendarle algo. A mí, particularmente, si se me pierde algo que me han prestado, con mi cara de ‘avergonzada total’, veo cómo pagarlo o en todo caso ver un canje si es muy caro pagarlo, porque ya lo usé. Se me caería la cara de vergüenza.



¿Crees que Ivana y Mario Irivarren han retomado su relación?

No sé si retomen o hayan retomado su relación, no sé lo que tienen, pero de que hay algo, hay algo, no solo son amigos, creo yo.



¿Cómo te va a ti en ‘Esto es guerra’?

Muy bien, estoy contenta. Hay trabajo y tenemos que aprovecharlo.