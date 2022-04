Karen Dejo ‘cuadra’ a Vania Bludau: “Conozco a Mario Irivarren y siempre ha sido un chico bueno”

Karen Dejo lamenta que Vania Bludau utilice sus redes para enviar indirectas con respecto al fin de su relación con Mario Irivarren.

Karen, Vania dijo que si la gente supiera la verdad de su ruptura pensaría igual o peor que ella de Mario. ¿Qué opinas?

Conozco a Mario en todas sus facetas y siempre ha sido un chico bueno. No todas las relaciones son volátiles y no todas terminan bien, pero si Vania no quisiera que se especule sobre su vida personal, no diera comidilla. Mejor que hable para que todo mundo comente o simplemente que se quede callada.

Parece que Mario no tiene suerte en el amor...

Todavía está joven. La vida está llena de errores y aciertos. Uno va aprendiendo y madurando.

¿Vania está despechada?

No lo sé. He hablado con Mario de todo, pero no me he atrevido a preguntarle de su relación porque lo que menos quiero es incomodarlo.

Vania Bludau confirmó que ella terminó su relación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)