INJUSTO. Karen Dejo vivió un duro momento durante su participación en la más reciente edición del segmento Divas, la competencia de baile del reality Esto es Guerra. El jurado conformado por la bailarina Belén Estévez, la conductora Tula Rodríguez y la cantante Daniela Darcout tomó la decisión de eliminarla pese a su buen performance.

Karen Dejo bailó Gasolina de Daddy Yankee. La integrante de Esto es Guerra demostró su talento en el baile con movimientos bastante precisos y llenos de ritmo. No obstante, el jurado calificó la participación del bailarina e hicieron que quedará fuera de la mencionada competencia.

Al respecto tanto ella como el conductor del reality Esto es Guerra, Gian Piero Díaz, le rogaron a la producción del espacio televisivo que repiense esta decisión. “Una mala noche la tiene cualquiera (...) nosotros tenemos el salvavidas, no tenemos esa herramienta, pero yo apelo a la producción porque tiene un comodín”, expresó el presentador del reality.

“Soy humana, yo lo he disfrutado mucho, hay días y días, me encantaría (...) no se puede arrepentir producción así como le dieron una oportunidad a una persona también, quiero mi oportunidad, quiero mi revancha”, agregó la bailarina.

Karen Dejo es eliminada de Divas de Esto es Guerra (TROME)