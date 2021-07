Karen Dejo está de cumpleaños: guerrera cumple 41 años y lo celebra con emotivo mensaje

Karen Dejo está de cumpleaños. La popular ‘Sabrosura’ festeja el haber cumplido 41 años rodeada del cariño de sus seres más queridos. A través de su cuenta de Instagram, la guerrera compartió un mensaje de reflexión por este día especial.

“Hoy es un día súper especial para mí y me encanta poder compartir mi cumpleaños con ustedes 🥰 Cada día me sorprendo de todo lo que he logrado con mucho esfuerzo y ganas por cumplir mis sueños ✨ Pero les cuento algo, por más alto que llegue, el corazón de esa chica que salió del Callao con muchas ilusiones y ganas de comerse el mundo, sigue aquí y nunca cambiará ❤️ ¡Muchas gracias a todos por sus saludos, los quiero mucho! 💋”, escribió Karen Dejo.

Como se sabe, Karen Dejo se ha caracterizado siempre por derrochar sensualidad a su paso en cada faceta que ha emprendido, ya sea como bailarina, actriz o presentadora de televisión.

Actualmente, Karen Dejo integra el elenco del reality Esto es Guerra y antes ha participado en El Gran Show donde se coronó como una de las mejores en la pista de baile.

Karen Dejo empezó muy joven en la TV. ‘La movida de los sábados’ fue el primer programa que la acogió como bailarina. Luego pasó a formar parte del grupo de cumbia ‘Alma Bella’.

Sin embargo, muchos se preguntan cual es la verdadera edad de Karen Dejo. Según su ficha en Reniec y algunos datos que aparecen en Internet, la bomba sexy nació el 10 de julio de 1980.

