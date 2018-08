¿Karen Dejo está embarazada de Lucas Piro? | FOTOS

¿Karen Dejo en la dulce espera de Lucas Piro? La participante de Esto Es Guerra generó rumores entre sus fans en Instagram después de confesar que tenía mucho sueño últimamente.

Sin embargo, después de que sus fans le preguntaran sobre un posible embarazo, Karen Dejo descartó que esté en la ‘dulce espera’ y confesó que como se acuesta tarde por tener su agenda tan ocupada, está cansada.

“Me levanto a las 7 de la mañana para llevar al colegio a mi hija. Luego entreno, voy a ‘Esto es guerra’. Llego a casa pasada las 10 de la noche y a esa hora, ultimo detalles del show navideño que preparo con Lucas. Me acuesto a las 2 de la mañana. Cómo no voy a tener sueño, pero no estoy embarazada”, dijo Karen Dejo.

El novio de Lucas Piro será un participante en el nuevo programa 'Los 4 Finalistas: Baile' de Latina que se estrenará este viernes 24 de agosto. El argentino participará junto a su hermano Maru Piro, con quien hizo dupla en El Gran Show.

