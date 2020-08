La ‘guerera’ Karen Dejo afirmó que en ‘Divas', de ‘Esto es guerra’ todas son favoritas y no cree que la Isabel Acevedo, la Chabelita, se lleve nuevamente la corona del reality de baile.

“Las favoritas somos todas, lo que pasa es que Isabel es la única bailarina profesional, a diferencia de nosotras que solo nos gusta bailar”, afirmó.

Asimismo, la ‘Sabrosura’, afirmó que no cree que la Chabelita gané nuevamente el reality de baile.

“Ellas no es la favorita, creo que todas lo son. Aparte, ella ya se coronó como la campeona, no tiene sentido que vuelva a ganar, no lo creo, de verdad”, indicó.

Tiene que ganar alguien del programa.

Estamos Michelle, Paloma, Rosángela y yo, cualquiera de nosotras puede ganar.

SE SALVÓ

De otro lado, Michelle Soifer se enfrentó a Isabel Acevedo en un versus de baile y la Chabelita obtuvo el mayor puntaje por parte del jurado. Esto ocasionó la incomodidad de ‘Michi', quien fue enviada a sentencia y tendrá que enfrentarse a Karen Dejo, y solo una de ellas continuará en la competencia.

Luego, Jazmín Pinedo reveló que la diferencia entre ellas fue de solo un punto.