La ‘Sabrosura’ Karen Dejo afirmó que se sorprendió al escuchar que ‘tiene novio’, tal como lo especularon en el programa ‘América espectáculos’.

Ayer Valeria Piazza y Jaime ‘Choca’ Mandros estuvieron en la conducción del bloque, reemplazando a Rebeca Escribens, y tras emitir un informe sobre cómo recibieron el 2021 las figuras de ‘Chollywood’, señalaron entre bromas que Karen estaba con novio.

“No lo he visto, pero mucha gente me ha llamado a contarme que dijeron que tenía un novio. Eso me ha causado mucha risa y siempre suelen ocurrir ese tipo de cosas”, comentó la ‘guerrera’.

En tus redes sociales compartiste un video con un amigo, quizá por ahí surge la especulación...

He recibido muy bien el Año Nuevo, me he divertido bastante. Sobre otras cosas no me interesa hablar, mi vida personal la voy a dejar en privado.

Entonces, ¿has empezado de la mejor manera el 2021?

Sí, he empezado con el pie derecho. Ahora ya estoy de regreso en Lima para empezar a trabajar como todos, aunque antes me estoy realizando la prueba de descarte de coronavirus.

¿Estás en una relación?

Estoy disfrutando el momento, la vida y sin hacerle daño a nadie.

¿Vuelves a ‘Esto es guerra’?

Por ahora eso es prematuro, no tengo ningún tipo de información. Imagino que en los próximos días me dirán algo. (E.C.)