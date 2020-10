Espectáculos







Karen Dejo estrena programa musical en Instagram La integrante de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo anunció que estrenará programa musical a través de su cuenta de Instagram. “Yo estoy vinculada a la diversión, si no me pones música me duermo por eso he creado ‘El top de Karen Dejo’, donde la gente puede participar con su canción preferida”, dijo la popular morocha. Además, la guerrera gritó a los cuatro vientos que está soltera dejando de lado los rumores sobre un posible acercamiento al cantante Diego Val.