Karen Dejo habría terminado su relación con Lucas Piro: "No deseo hablar de eso, no es el momento"

Karen Dejo prefiere no dar detalles de su relación con el bailarín Lucas Piro, tras los rumores que aseguran que habrían terminado, pues el argentino viajó a su país para pasar la Navidad con su familia.



“No voy a dar detalles de ese tema, no quiero meterlo a mi terreno artístico, pero yo me siento muy tranquila, relajada, con mucha energía y con ganas de seguir haciendo cosas para crecer”, indicó Karen Dejo.



¿Entonces, no quieres confirmar si el romance llegó a su fin?

No deseo hablar de eso, no es el momento. He vivido días con mucho estrés por la final de ‘Esto es guerra’, más las lesiones, pero he podido recuperarme y lograr un triunfo. Después de haber pasado la Navidad con mi familia, ya me encuentro entrenando para los nuevos retos.



¿Has recibido la Navidad sin Lucas?

Esta vez me he dedicado a preparar todo para la cena, y estuve acompañada de mi abuela, tías, sobrinos, mi madre y mi pequeña Mía. Han sido horas muy reconfortantes y las he disfrutado mucho.



¿Cuál es tu balance del 2018?

Fue un año muy bueno, tuve la oportunidad de trabajar mucho y me consagré como mejor competidora de ‘Esto es guerra’. Además, me siento muy agradecida por el apoyo del público, quienes me dieron su respaldo en los momentos más difíciles por mi lesión.



¿Cuál es tu futuro en ‘Esto es guerra’?

Aún no lo sé, no tengo nada claro. Esperaré a ver qué cosas se presentan, pero quiero seguir en la televisión, me gustaría estar en la conducción. Planeo estudiar porque me interesa hacer una comedia musical.



LUCAS PIRO GUARDA SILENCIO

​

En tanto, Lucas Piro junto a su hermana Maru se encuentran en Argentina disfrutando de las fiestas navideñas, junto a toda su familia.



Algunos cibernautas le preguntan sobre su relación con Karen Dejo, pero él ha preferido no responder. Al parecer, la parejita aún tendría una conversación pendiente antes de hacer oficial el rompimiento.